Число погибших в ДР Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго достигло 32

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Число погибших в связи с извержением вечером 22 мая на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) вулкана Ньирагонго достигло 32 человек. Об этом сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на власти провинции Северное Киву.

"Погибли 32 человек, и их число, видимо, еще увеличится", - заявил глава службы гражданской защиты провинции Джозеф Макунди. По его словам, из-за прямого воздействия потоков лавы и выбросов ядовитых газов умерли 14 человек. Еще 14 погибли в ДТП во время экстренной эвакуации из расположенного у подножия вулкана города Гома. При попытке бегства во время извержения из центральной городской тюрьмы погибли четверо заключенных.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил, что более 170 детей пропали без вести в ходе экстренной эвакуации и бегства части жителей Гомы в соседнюю Руанду в момент извержения. Еще 150 детей разлучены со своими семьями и сейчас находятся в созданных ЮНИСЕФ и конголезскими властями двух транзитных центрах.

До 5 тыс. семей потеряли свои дома из-за извержения и последовавшей серии сейсмических толчков, магнитуда которых достигала 4,7, сообщил во вторник конголезский новостной портал Actualite. В городе Гома, население которого превышает 1,5 млн, около 500 тыс. человек испытывают трудности в связи с авариями на электросетях и водопроводе. В провинцию Северное Киву прибыла во вторник государственная комиссия для оценки причиненного извержением ущерба и разработки программы гуманитарной помощи населению.

Извержение Ньирагонго

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером в минувшую субботу. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром 23 мая извержение прекратилось. Город Гома не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, расположенным рядом с северо-восточным склоном вулкана. Там разрушены несколько десятков домов.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей лавой вследствие ее особого химического состава. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.