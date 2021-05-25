Уголовное дело белорусского анархиста Дедка направили в суд

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении участника анархистского движения Николая Дедка, обвиняемого в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, оно направляется в суд. Об этом сообщила во вторник официальный представитель СК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении представителя СК на сайте Следственного комитета страны.

По данным следствия, днем 23 августа 2020 года обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске, в ходе которого, "осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта". Гарлинская напомнила, что в ноябре прошлого года Дедок был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где длительное время скрывался от правоохранительных органов. "В ходе обыска жилища обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ", - добавила Гарлинская.

По ее информации, по результатам расследования Дедку предъявлено обвинение по трем статья УК Белоруссии. Он обвиняется в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в распространении материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны, а также незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. "Материалы переданы прокурору для направления в суд", - заявила официальный представитель СК по Минску.

В соответствии с белорусским законодательством, первые две статьи УК предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. По третьей статье УК предусмотрено лишение свободы до двух лет.