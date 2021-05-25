Бывшие руководители ИК-9 в Карелии не признали вину по делу об избиении осужденных

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /ТАСС/. Бывший начальник исправительной колонии номер 9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев не признали вину по предъявленным обвинениям в превышении полномочий с применением насилия в отношении осужденного. Об этом они заявили в Петрозаводском городском суде, начавшим рассматривать уголовное дело.

"Вину не признаю. Таких событий не было", - сказал Савельев. Ковалев также ответил отрицательно на вопрос суда о том, признает ли он вину.

По мнению гособвинения, в феврале 2014 году подсудимые умышленно силой затащили осужденного ИК-9 гражданина Таджикистана, отбывавшего наказание в том числе по ст. 282.1 УК РФ, в медицинский кабинет штрафного изолятора за то, что тот был недоволен методами личного обыска. В помещении, по версии представителя обвинения, Ковалев и Савельев нанесли мужчине в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

"Указанные действия противоречили как требованиям, предъявляемым к исправительным учреждениям, так и задачам исправления осужденных, обеспечения правопорядка и законности, безопасности и охраны осужденных, <…> повлекли за собой нарушения режимных требований, порядка и условия исполнения отбывания наказаний лишения свободы в ФКУ ИК-9 УФСИН по Республике Карелия, дискредитировали авторитет органов учреждения уголовно-исполнительной системы путем формирования общественного мнения о вседозволенности, беззаконии деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, поскольку в СМИ была опубликована видеозапись с вышеуказанным избиением осужденного, которая стала доступна широкому кругу лиц", - сказала прокурор Наталья Силкина.

Савельев и Ковалев были задержаны в апреле 2020 года по подозрению в избиении заключенного после публикации в сети интернет видео, на котором два человека бьют заключенного. Им предъявлены обвинения по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

Ролик от 2014 года, в котором два человека избивают заключенного, появился в интернете в начале октября 2019 года. После этого СК РФ возбудил уголовное дело, а представители центрального аппарата ФСИН России начали проверку. В ноябре 2019 года прокуратура Карелии завершила проверку после сообщений в СМИ о возможных пытках в ИК-9 в отношении осужденных и не выявила там нарушений. Савельев просил следователей провести проверку по фактам публикаций о возможных пытках в колонии, назвав их клеветой, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано.