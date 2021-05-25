В отношении Навального возбудили дело об оскорблении судьи

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об оскорблении судьи в отношении Алексея Навального. Как уточнила ТАСС его адвокат Ольга Михайлова, обвинение пока не предъявлено.

"В отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью. Обвинение пока не предъявлено", - сказала защитник. Это уже третье уголовное дело в отношении Навального.

По словам адвоката, речь идет о судье Вере Акимовой, которая рассматривала уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. "[В деле нет] никакой конкретики", - отметила адвокат, отвечая на вопрос ТАСС о фабуле дела.

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признал. Навальный находится в исправительной колонии номер 2 (ИК-2) во Владимирской области, после того как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше".