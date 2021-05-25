В МЧС сообщили, что разлив нефтепродуктов не угрожает пляжам Туапсе

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Угрозы распространения нефтяного пятна, которое ранее во вторник было обнаружено в акватории Черного моря вблизи Туапсе, на пляжи на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря в районе Туапсе обнаружен разлив нефтепродуктов. В его ликвидации задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Сообщалось, что на ближайшем к разливу пляже также проводятся работы по обсервации береговой линии.

"Силами и средствами Единой государственной системы предупреждения ЧС проводятся работы для того, чтобы не допустить распространения пятна и не было угрозы другим пляжам. На данный момент, по нашей информации, таких рисков нет", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что разлив нефтепродуктов произошел на расстоянии около 800 метров от берега, ведется устранение последствий, израсходованы 1,3 тыс. кг абсорбента. "Отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК [вредных веществ] в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышена", - говорится в сообщении ведомства.