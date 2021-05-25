В Нижегородской области начали расследование после обнаружения отходов в промзоне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" после обнаружения отходов в Кстовской промзоне, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что основанием для этого стали результаты рейда, проведенного по жалобе на несанкционированное размещение отходов в районе Кстовской промзоны, находящейся в городе Кстово Нижегородской области. Собственником участка, на котором были обнаружены отходы, оказалось ООО "РусВинил". В действиях предприятия усмотрели признаки нарушения Федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также Земельного кодекса РФ.

В рамках возбужденного расследования устанавливаются все обстоятельства дела, осуществляется отбор проб отходов для определения класса их опасности.