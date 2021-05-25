Замгенпрокурора заявил, что Россия готова защищать права задержанной в Минске Софии Сапеги

"Естественно, если речь идет о российской гражданке, то где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина", - сказал он.

Гражданка РФ София Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает, что задержанную в Минске гражданку России Софию Сапегу отпустят в ближайшее время. "Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - сказал представитель Кремля.