Роспотребнадзор не будет ограничивать купание на пляжах после разлива нефти в Туапсе

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отобрали и исследовали пробы воды и грунта на пляжах в Туапсе, где в акваторию Черного моря попали нефтепродукты, показатели соответствуют норме, оснований закрывать пляжи нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее глава Туапсинского района Виталий Мазнинов сообщил ТАСС, что последствия разлива нефти на площади 10 кв. м устранены.

"Отобраны пробы морской воды и грунта на трех пляжах города Туапсе, исследованы в туапсинском филиале ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Все пробы соответствуют санитарным нормам, нет оснований закрывать пляжи", - сообщили в пресс-службе.