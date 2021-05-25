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Роспотребнадзор не будет ограничивать купание на пляжах после разлива нефти в Туапсе

Все пробы воды соответствуют санитарным нормам

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отобрали и исследовали пробы воды и грунта на пляжах в Туапсе, где в акваторию Черного моря попали нефтепродукты, показатели соответствуют норме, оснований закрывать пляжи нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее глава Туапсинского района Виталий Мазнинов сообщил ТАСС, что последствия разлива нефти на площади 10 кв. м устранены.

"Отобраны пробы морской воды и грунта на трех пляжах города Туапсе, исследованы в туапсинском филиале ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Все пробы соответствуют санитарным нормам, нет оснований закрывать пляжи", - сообщили в пресс-службе.

 

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