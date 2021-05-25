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Расследование пожара в "Зимней вишне"
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Защита экс-директора компании-владельца "Зимней вишни" просит оправдать ее

Адвокат считает, что в суде не было доказано наличие состава преступления в действиях Юлии Богдановой, ее вина в преступлениях и мотивы

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Защита бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (основной собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТРЦ, где в марте 2018 года погибли 60 человек, просит суд оправдать подсудимую.

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"Я считаю, что стороной обвинения не доказана не только вина, но и причастность Богдановой к тем преступлениям, в которых она обвиняется. Поэтому при таких обстоятельствах я прошу вынести в отношении нее оправдательный приговор", - сказала адвокат Богдановой Людмила Левашова на заседании Заводского районного суда.

Защита считает, что в суде не было доказано наличие состава преступления в действиях Богдановой, ее вина в преступлениях и мотивы.

Государственный обвинитель, выступая ранее в суде, попросил для Богдановой 14,5 года в колонии общего режима. Ей вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). По версии гособвинения, она знала о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ, в том числе о неисправной работе пожарной сигнализации, но не предприняла мер для их устранения.

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РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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