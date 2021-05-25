Экс-главу межрайонной налоговой инспекции в ЯНАО осудили за многомиллионные махинации

ТАСС, 25 мая. Экс-начальница межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) приговорена к трем годам колонии-поселения за многомиллионные махинации. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО во вторник.

"Бывший начальник МИФНС №2 по ЯНАО, ее заместитель и заместитель начальника одного из отделов инспекции признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Результатом преступной деятельности осужденных явились 152 решения о возврате излишне уплаченного налога на сумму свыше 26 млн рублей. Завладев похищенными денежными средствами, сообщницы распорядились ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Приговором суда бывшему начальнику МИФНС №2 по ЯНАО назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ее заместитель приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Заместителю начальника отдела суд назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Как установило следствие и суд, в Новом Уренгое заместитель начальника одного из отделов инспекции МИФНС №2 по ЯНАО в период с августа 2016 года по февраль 2018-го похитила средства федерального бюджета путем перечисления несуществующих налоговых переплат на счета привлеченных ею физических лиц. Затем она вносила в ведомственную компьютерную программу ложные сведения о переплатах налога, формировала фиктивные заявки на возврат, обеспечивала их подписание начальником МИФНС №2 по ЯНАО и ее заместителем, после чего направляла сведения в региональное управление Федерального казначейства.

Осужденных лишили классных чинов и права занимать должности в налоговых органах, а также должности, связанные с осуществлением функции представителей власти сроком до 2 лет и 6 месяцев.