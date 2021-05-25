В Москве перекрыли движение по Серебрянической набережной из-за пожара в нежилом здании

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Движение по Серебрянической набережной в Москве перекрыто из-за пожара в административном здании. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за пожара перекрыто движение по Серебрянической набережной. Автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца. На месте работают оперативные службы. Заранее стройте маршрут, если собираетесь в этот район", - говорится в публикации.

Там уточняется, что перекрыт съезд с внутренней стороны Садового кольца на Серебряническую набережную.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожар произошел в административном здании №19 на Серебрянической набережной, из-под кровли идет дым. Людей в нежилом здании нет.

Там уточняется, что перекрыт съезд с внутренней стороны Садового кольца на Серебряническую набережную.

Пожар распространился на 800 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12:32 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Серебряническая набережная, 19. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания (находится на демонтаже) на площади 800 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ также сообщили, что пожарные привлекли вертолет для тушения пожара.

"Для недопущения распространения огня задействован вертолет Московского авиационного центра Ка-32. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пожар локализован.

В новость внесены изменения (14:26 мск) - добавлена информация о тушении возгорания вертолетом