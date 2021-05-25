Нефтепродукты попали в Черное море в Туапсе из канализационного коллектора

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Нефтепродукты, последствия розлива которых в Черном море устраняют в Туапсе, согласно мониторингу, вытекли из канализационного коллектора, сообщила во вторник администрация города Туапсе у себя на странице в Instagram.

"Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В ходе водолазных обследований обнаружены два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора", - говорится в сообщении администрации города.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря, автор предполагает, что это нефтепродукты, уточняется, что инцидент произошел в Туапсе, сообщается о резком запахе. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточняли, что ведутся работы по ликвидации последствий, розлив произошел в 800 метрах от берега, ПДК в воздухе не превышена.