СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в пятиэтажном доме в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в дагестанском Избербаше. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, 25 мая 2021 года примерно в 10:30 произошло возгорание в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома на улице Гамидова в Избербаше. Находившиеся в квартире двое малолетних детей скончались на месте в результате удушья от продуктов горения. Еще двое малолетних детей доставлены в больницу.

Уточняется, что в настоящее время устанавливаются причина и очаг возгорания, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.