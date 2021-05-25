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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Главного инженера таганрогского водоканала арестовали после гибели 11 рабочих

Юрий Поляков будет находиться под стражей до 20 июля
На месте ЧП на очистных сооружениях, 21 мая 2021 года Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
На месте ЧП на очистных сооружениях, 21 мая 2021 года
© Следственный комитет РФ/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован на два месяца по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

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"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе суда уточнили, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее во вторник источник в оперативных службах сообщил ТАСС о задержании главного инженера таганрогского водоканала в рамках дела о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Эту информацию также подтвердил ТАСС директор водоканала Евгений Плетменцев. По его словам, следователи провели выемку документов на предприятии.

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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