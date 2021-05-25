Главного инженера таганрогского водоканала арестовали после гибели 11 рабочих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован на два месяца по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе суда уточнили, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее во вторник источник в оперативных службах сообщил ТАСС о задержании главного инженера таганрогского водоканала в рамках дела о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Эту информацию также подтвердил ТАСС директор водоканала Евгений Плетменцев. По его словам, следователи провели выемку документов на предприятии.