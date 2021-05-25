Под Воронежем из незаконного оборота изъяли 17 тыс. таблеток

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские изъяли в городе Нововоронеже Воронежской области более 17 тыс. сильнодействующих таблеток, продажу которых для наркоманов организовали 50-летний мужчина и 31-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, 50-летний житель Нововоронежа продавал наркоманам таблетки, которые поставляла 31-летняя женщина. Она скупала у людей рецепты от врачей и затем по ним выкупала лекарство в аптеках. "При обыске в доме и двух гаражных боксах, принадлежавших одному из злоумышленников, обнаружено и изъято около 17 тыс. таблеток, от продажи которых фигуранты планировали выручить около 5 млн рублей. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.