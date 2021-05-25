Суд продлил арест бывшему мэру Майкопа, обвиняемому в вымогательстве

МАЙКОП, 25 мая. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия продлил до 23 июля арест бывшему главе администрации Майкопа Андрею Гетманову, обвиняемому в вымогательстве и подозреваемому в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также мошенничестве, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

Ранее сообщалось, что в отношении Гетманова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 мая включительно.

"В ходе расследования уголовного дела бывшему главе администрации МО "Город Майкоп", подозреваемому и обвиняемому по трем статьям уголовного кодекса РФ, по ходатайству следователя судом продлен срок содержания под стражей до 23 июля", - говорится в сообщении.

В отношении бывшего мэра Майкопа возбуждено три уголовных дела - по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов") и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Все три уголовных дела соединены в одно производство. По эпизоду преступной деятельности о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) бывшему главе администрации города предъявлено обвинение.

"Уголовные дела возбуждены по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея. Их расследование продолжается", - добавили в пресс-службе ведомства.