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Дело Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил в СИЗО Ивана Сафронова

Апелляционная жалоба защиты на продление срока ареста советнику главы Роскосмоса отклонена
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС
Описание
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов
© Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока ареста в отношении Сафронова оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В конце апреля суд продлил Сафронову арест до 7 июля. Как полагает его защита, следствие по делу может завершиться к июлю этого года, при этом ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.

В день продления Сафронову ареста после обысков в гостиничном номере в Москве был задержан его адвокат Иван Павлов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом его подзащитного о государственной измене. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.

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