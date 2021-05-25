Ярославские прокуратура и УФСИН проводят проверки после видео с празднованием Пасхи в ИК

ТАСС, 25 мая. Прокуратура и УФСИН проводят проверки после публикации в СМИ видео, на котором заключенные исправительной колонии номер 2 в Ярославской области жарят шашлыки, празднуя Пасху. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура проводит проверку по материалам средств массовой информации о нарушении режима в одной из колоний", - сказала собеседница агентства, отметив, что УФСИН по Ярославской области также проводит проверку после публикации видео в СМИ.

ИА "Ярновости" опубликовал видео, присланное в редакцию, 20 мая. По данным издания, на видео запечатлены заключенные исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области. Комментируя происходящее, один из участников отмечает, что съемка ведется 2 мая, в день Пасхи. На видео заключенные жарят шашлыки и поздравляют друг друга с православным праздником.