Адвокат Павлов сообщил, что в деле о разглашении им тайны следствия нет гостайны

"С меня еще с момента задержания пытались взять подписку о неразглашении по моему делу, однако я этого делать не стал. В моем деле нет никаких государственных тайн и не должно быть", - рассказал журналистам Павлов после судебного заседания в Мосгорсуде, который во вторник признал законным решение Лефортовского суда Москвы о продлении срока ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Павлов является одним из защитников Сафронова.

Адвокат также напомнил журналистам, что судом ему запрещено использовать телефонную, почтовую и интернет связь, "что ограничивает его возможности как защитника".

Кроме того, Павлов рассказал, что во вторник в Мосгорсуд на заседание его подзащитного сопровождал "обычный полицейский конвой, хотя раньше это делал оперативный конвой ФСБ, который лично возглавлял следователь Александр Чабан". "Следователь вызвал нас на какие-то следственные действия завтра", - отметил собеседник агентства.

В день продления Сафронову ареста после обысков в гостиничном номере в Москве был задержан его адвокат Иван Павлов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом его подзащитного о госизмене. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.