Полиция задержала члена преступной группы, похищавшей нефть в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве члена преступной группы, занимавшейся в Волгоградской области хищением нефти. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В 2017 году Александр Умнов являясь подсудимым по уголовному делу по обвинению членов преступной группы в хищении нефти из нефтепроводов, уклонился от явки в Камышинский горсуд, где проходило рассмотрение дела. Судом мера пресечения в виде домашнего ареста ему была заменена и заочно избрана в виде заключения под стражу. Впоследствии, учитывая информацию о его возможном выезде за пределы России, фигурант был объявлен сотрудниками полиции в международный розыск.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области установлено местонахождение скрывавшегося от правосудия члена преступной группы, занимавшейся хищением нефти, Умнова. Накануне местонахождение разыскиваемого было установлено в Москве, он задержан на съемной квартире", - сказали в пресс-службе.

В ближайшее время подсудимый будет этапирован в Волгоградскую область.