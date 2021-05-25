Власти Туапсе сообщили, что на месте разлива нефти в Черном море нет мертвых животных

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ветеринарии Туапсинского района Краснодарского края провели обследование акватории Черного моря, где зафиксирован разлив нефтепродуктов.
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В результате обследования, мертвых птиц и других животных не обнаружено, говорится в сообщении в Instagram администрации муниципалитета.
"В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствия попадания нефтепродуктов в море. <…> Специалисты управления ветеринарии Туапсинского района провели обследование морской акватории, в результате которого погибших птиц и животных не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в акватории АО "Туапсинский морской торговый порт" выставлены боновые ограждения. Отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены.