Власти Туапсе сообщили, что на месте разлива нефти в Черном море нет мертвых животных

В результате обследования, мертвых птиц и других животных не обнаружено, говорится в сообщении в Instagram администрации муниципалитета.

"В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствия попадания нефтепродуктов в море. <…> Специалисты управления ветеринарии Туапсинского района провели обследование морской акватории, в результате которого погибших птиц и животных не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в акватории АО "Туапсинский морской торговый порт" выставлены боновые ограждения. Отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены.