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Власти Туапсе сообщили, что на месте разлива нефти в Черном море нет мертвых животных

При этом в акватории порта выставлены боновые ограждения

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ветеринарии Туапсинского района Краснодарского края провели обследование акватории Черного моря, где зафиксирован разлив нефтепродуктов.

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В результате обследования, мертвых птиц и других животных не обнаружено, говорится в сообщении в Instagram администрации муниципалитета.

"В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствия попадания нефтепродуктов в море. <…> Специалисты управления ветеринарии Туапсинского района провели обследование морской акватории, в результате которого погибших птиц и животных не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в акватории АО "Туапсинский морской торговый порт" выставлены боновые ограждения. Отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены.

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