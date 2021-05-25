СК РФ возбудил дело по факту подрыва на мине трех мирных жителей юго-востока Украины

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва трех мирных жителей на мине, установленной украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, заминировали участок местности на берегу реки Северский Донец в районе поселка городского типа Славяносербск Луганской народной республики. 22 мая трое мирных жителей задели мину и подорвались на ней, они остались живы.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщили в СК. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, а также иные факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении гражданского населения Донбасса.