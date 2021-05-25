СК проверит сообщения о ненадлежащих условиях жизни 101-летней труженицы тыла из Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проведет процессуальную проверку после сообщений СМИ о ненадлежащих условиях жизни 101-летней труженицы тыла из Керчи Нины Ковалевой, в доме которой прохудилась крыша, отсутствуют туалет и водопровод, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В ходе мониторинга СМИ был выявлен видеосюжет, в котором сообщается, что ветеран труда, 101-летняя Нина Ковалева из Керчи, проживает в доме без удобств и с прохудившейся крышей. Во время войны Нина Петровна служила в женском полку, но его расформировали, после трудилась в тылу - помогала на кораблях перевозить раненых красноармейцев. Сейчас Нина Ковалева проживает в частном доме, где отсутствует туалет и водопровод, а стены и потолок - в трещинах, помещение еще в 2016 году было признано аварийным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "организована процессуальная проверка изложенных сведений на предмет установления всех обстоятельств сложившейся ситуации и действий должностных лиц, ответственных за предоставление льготной категории граждан жилья, признаков халатности в их действиях".

В пресс-службе прокуратуры Крыма также сообщили, что "будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в части непринятия своевременного решения о переселении пожилой женщины из жилья, признанного непригодным для проживания".