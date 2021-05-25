Туапсинский торговый порт заявил, что не причастен к утечке нефти и загрязнению моря

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) работает в обычном режиме и не имеет отношения к загрязнению акватории Черного моря в результате утечки нефтепродуктов, а также принимает участие в ликвидации последствий, сообщили ТАСС в пресс-службе порта во вторник.

Ранее сообщалось, что масляные пятна ликвидированы в акватории, водолазы обследовали дно на предмет выявления источника. Пресс-служба ЮРПСО МЧС России сообщала, что водолазы обнаружили место выхода нефтепродуктов на поверхность Черного моря в Туапсе, нефтепродукты в виде скоплений выходили из грунта в море.

"На момент происшествия все терминалы Туапсинского морского торгового порта работали в штатном режиме, бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились. Масштаб разлива свидетельствует о попадании в воду большого количества нефтепродуктов, во много раз превышающего объем, который обрабатывается ТМТП", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что специалисты порта оказывают содействие в ликвидации последствий, были привлечены буксиры, специализированные судна экологического портофлота - нефтесборщики, в зоне загрязнения был распылен сорбент, впитывающий нефтепродукты и препятствующий дальнейшему загрязнению морской воды, использовались боновые заграждения.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов, велось устранение последствий. По предварительным данным администрации Туапсе, нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В пресс-службе Росприроднадзора сообщали, что по факту загрязнения акватории Черного моря в порту Туапсе возбуждено административное дело в отношении МУП "ЖКХ города Туапсе", площадь загрязнения акватории Черного моря составляет 1 134 427 кв.м.