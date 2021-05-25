{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Алтае произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса

Один человек погиб и еще один пострадал

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Автобус с 12 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Алтайском крае. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны села Поспелиха в сторону села Курья, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом "Киа-Гранберд", двигавшимся во встречном направлении по маршруту. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.

Его пассажир получил травмы и был госпитализирован медиками.

"По предварительным данным, в момент дорожной аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров, они не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияАлтайский край
В Самаре сотрудники детского центра обвиняются в крупном мошенничестве и служебном подлоге
Ущерб составил 10 млн рублей
Читать полностью