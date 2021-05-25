В Самаре сотрудники детского центра обвиняются в крупном мошенничестве и служебном подлоге

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники самарского муниципального центра детского технического творчества "Поиск" обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере, а также служебном подлоге, превышении должностных полномочий и легализации денег, полученных незаконных путем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, в период с апреля 2002 года по февраль 2004 года обвиняемые, пользуясь своим служебным положением, похитили денежные средства, принадлежащие администрации городского округа Самара, в размере 10 млн рублей, путем начисления и выплаты заработной платы лицам, замещающим различные должности в МБУ ДО "ЦДТТ "Поиск", но фактически не исполняющим свои обязанности", - говорится в сообщении.

Директор детского центра, следуя разработанному плану, распределил роли каждого из участников группировки. Сам руководитель организации предоставлял документы для фиктивного трудоустройства, издавал приказы о принятии на работу, а также организовал получение фиктивными сотрудниками банковских карт, которыми фактически пользовались члены группы. Также директор совместно со своим заместителем по учебно-воспитательной работе находили граждан, согласных передать им свои документы для трудоустройства в штат организации, без фактического исполнения трудовых обязанностей, но с начислением заработной платы, сообщили в региональном СУ СК.

Замдиректора по административно-хозяйственной работе должен был вносить ложные сведения в табель учета рабочего времени технического персонала, документы кадрового учета и другую отчетную документацию. Главный бухгалтер в группировке должен был начислять зарплату и другие выплаты фиктивно трудоустроенных граждан. При этом начисленные средства обвиняемые присваивали себе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК.