Ивановский суд приговорил к 8 годам отца, искалечившего своего сына

ТАСС, 25 мая. Житель Вичуги Ивановской области получил 8 лет 1 месяц колонии за то, что оставил инвалидом собственного 15-летнего сына, нанеся ему во время сна удар ножом в спину. В результате у подростка развился полный паралич нижних конечностей, сообщает во вторник СК по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Вичуги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчине назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2020 года подсудимый, вернувшись пьяным из бара, не нашел в доме денег и решил, что их украл его 15-летний сын. Он подошел к спящему мальчику и ударил его кухонным ножом в спину, подросток проснулся от боли и, почувствовав, что у него отказали ноги, попросил вызвать скорую. Отец звонить медикам отказался, после чего ушел спать в свою комнату. Скорую подростку вызвали лишь утром, при этом подсудимый уговаривал ребенка не говорить правду, а сказать, что он сам поранился, напоровшись на штырь.

Медики диагностировали у подростка рану задней поверхности грудной клетки с повреждением спинного мозга, что привело к полному параличу нижних конечностей. В настоящий момент мальчик не может ходить и проживает со своей тетей. Как уточнили в СК, на момент совершения преступления мать ребенка умерла, он проживал вдвоем с отцом.