В Кохме Ивановской области загорелся ресторан

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар в ресторане "Запрудка", предварительно на площади 150 кв. м, произошел в городе Кохме Ивановской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в МЧС по региону.

"По предварительной информации, площадь возгорания в ресторане составляет 150 кв. м. Он находится в Кохме Ивановской области, на место выехали пожарные расчеты", - сообщила собеседница агентства.

Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 480 кв. м. "Площадь [возгорания] увеличилась до 480 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС оперативный дежурный ГУ МЧС по региону, пострадавших в результате пожара нет. "Огнем охвачено несколько корпусов кафе, посетители и персонал вышли из здания самостоятельно, эвакуация не потребовалась", - сообщил собеседник агентства.