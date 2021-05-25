Сообщения о минировании аэропортов, вокзалов и метро в Москве оказались ложными

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Все сообщения о "минировании" аэропортов, вокзалов и метро в Москве и Подмосковье оказались ложными, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Все здания проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено. Сообщения об угрозе взрыва оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Во вторник неизвестный сообщил о "минировании" расположенных в Подмосковье аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево, всех станций метро и вокзалов в Москве.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".