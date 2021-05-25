Главу районного жилищного агентства задержали в Петербурге за взятку в 7,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Главу жилищного агентства Колпинского района Санкт-Петербурга Марию Орлову, которая также является муниципальным депутатом, задержали во вторник по подозрению в получении взятки на сумму более 7,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино шестого созыва, директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанная состояла в сговоре на получение взятки с задержанным ранее бывшим заместителем главы Колпинского района Алексеем Жуковым. Женщина, как полагают в СК, получила от представителя коммерческой фирмы с октября 2019 года по август 2020-го более 7,7 млн рублей за покровительство компании. У задержанной на работе провели обыск.

Районное жилищное агентство занимается обслуживанием жилых домов.

В прошлом году по делу о получении взятки в Петербурге был задержан заместитель главы Колпинского района Жуков. Суд заключил его в СИЗО, однако затем перевел под домашний арест после дачи признательных показаний. В СК также отметили, что он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. В феврале этого года стало известно, что в отношении Жукова возбудили еще три уголовных дела о получении взятки в крупном размере.