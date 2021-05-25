В Тульской области два человека утонули в пруду во время рыбалки на лодке

ТУЛА, 25 мая. /ТАСС/. Тела двух человек, которые считались пропавшими без вести с 21 мая, обнаружили вечером во вторник на дне пруда в Алексинском районе Тульской области, где они рыбачили на лодке. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", назначены экспертизы для установления точной причины смети, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В Алексинском районе в ходе совместных поисковых мероприятий Следственного комитета и МЧС России обнаружены тела двух пропавших рыбаков. <...> В настоящее время тела подняты на поверхность и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Сообщение о безвестном исчезновении двух жителей Тулы 27 и 35 лет, по данным пресс-службы, поступило 21 мая. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

Предварительно установлено, что вечером 20 мая мужчины приехали на рыбалку к пруду, расположенному недалеко от деревни Большое Бизюкино Алексинского района, сели в надувную лодку, отправились ловить рыбу и обратно не вернулись. "При поисках применялась современная криминалистическая техника, глубоководный поисковый аппарат и два эхолота. Тела обнаружены на расстоянии около 20 метров от берега на глубине около четырех м", - добавили в пресс-службе.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов.