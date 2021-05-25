В Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семеро, в том числе двое подростков, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали семеро человек, один скончался", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в 23:00 (19:00 мск) во вторник 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, в котором находились еще четыре человека, двигавшийся со стороны Колывани в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona Premio. В результате аварии погибла женщина-пассажир Toyota. Еще семь человек, в том числе двое находившихся в ВАЗ-2106 16-летних подростков, получили различные травмы.

На месте аварии работают бригады скорой помощи и следственно-оперативная группа полиции. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД и следователями проводится проверка.