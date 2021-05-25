В Ставрополе ливень привел к подтоплениям

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Сильный ливень и гроза с градом привели к подтоплениям в Ставрополе и ближайших садовых товариществах.

"Поступила информация о том, что в связи с обильными осадками в виде дождя произошло подтопление двух дачных участков СНТ "Яблочко" и СНТ "Дружба", по улице Доваторцев произошло затекание воды в цокольный этаж, вода затекла на парковку торгового центра на уровне 10-15 сантиметров", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В администрации города ТАСС сообщили, что поступило уже более 20 заявок с просьбами о помощи. Жители Промышленного, Ленинского и Октябрьского районов сообщили о подтоплении дворов домов, подвалов, гаражей, магазина. В соцсетях пользователи выкладывают фото- и видеозаписи подтопленных дворов и дорог. Очевидцы сообщают, что в разгар ливня вода на некоторых участках дорог поднималась выше порогов автомобилей.

"В Юго-Западном районе прошел сильный ливень с градом, в результате стихии пострадали некоторые дворовые территории, были затоплены подвальные помещения. Большое скопление воды появилось на проспекте Российском, на улице 45-я Параллель. <…> Специалистами "Водоканала" и службы спасения производится откачка воды от дворовой территории, откачивается вода из подвального помещения", - сообщил глава города Иван Ульянченко в Instagram.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействованы 20 человек и семь единиц техники.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, сильные дожди с грозой и градом местами отмечались в Ставрополе в течение всего дня. При грозе порывы ветра достигали 18 метров в секунду. В ночь с вторника на среду в городе и крае также ожидаются дожди и грозы, осадки прогнозируются вплоть до четверга.