В России площадь пожаров на землях лесного фонда уменьшилась почти вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда в России за сутки уменьшилась с 5,1 до 2,7 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро вторника в России действовало 62 лесных пожара на площади 5 157 га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 мая 2021 в России ликвидировано 79 лесных пожаров на площади 3 837 га. На 00:00 мск 26 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 43 лесных пожара на площади 2 775 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего уменьшилась площадь пожаров в Тюменской области - с 4 078 до 1 727 га. Также крупные очаги действуют в Свердловской (380 га) и Омской (330 га) областях, Якутии (135 га) и Башкортостане (117 га). Участки леса менее 100 га горят в Красноярском и Алтайском краях, а также в Иркутской области.

Задействовано 2 187 человек, 441 единица техники, 34 воздушных судна на мониторинге и еще шесть на тушении. В Тюменской области задействовано 3 летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ. Режим ЧС введен в Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 51 регионе.