Полиция установила злоумышленников, похитивших деньги из депозитариев в банках Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили злоумышленников, которые похитили деньги из депозитарных ячеек ряда коммерческих банков в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В производстве 10-го отдела следственной части Главного следственного управления МВД России по Москве находится уголовное дело <...> возбужденное 8 февраля 2021 в отношении неустановленных лиц по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), по факту тайного хищения денежных средств и имущества граждан из индивидуальных сейфовых хранилищ (депозитарных ячеек) ряда коммерческих банков на территории Москвы. Проведенным расследованием установлены лица, совершившие данные преступления", - сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что в настоящее время принимаются меры для установления их местонахождения и задержания.

"Учитывая, что сведения, установленные по уголовному делу, могут быть использованы обвиняемыми в целях воспрепятствования его расследованию, их публикация в средствах массовой информации в настоящее время нецелесообразна", - отметили в главке полиции.

Серия краж денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных районах Москвы началась в феврале этого года. Всего, по данным источника ТАСС, с начала года неизвестные похитили из депозитариев столичных банков почти 600 млн рублей.