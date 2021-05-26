Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. Как сообщает в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

По данным агентства, из-за столкновения японское судно перевернулось.

Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил информацию о столкновении японского рыболовецкого судна с российским, есть пострадавшие.

Новость дополняется.