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Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо

Три японских рыбака пострадали

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. Как сообщает в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

По данным агентства, из-за столкновения японское судно перевернулось.

Спасцентр Южно-Сахалинска подтвердил информацию о столкновении японского рыболовецкого судна с российским, есть пострадавшие.

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