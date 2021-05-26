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В генконсульстве нет информации о пострадавших россиянах при столкновении судов у Хоккайдо

Ведется выяснение обстоятельств происшествия, указали в диппредставительстве РФ

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Информации о россиянах, пострадавших после столкновения двух судов в Охотском море у северного японского острова Хоккайдо, в настоящее время нет. Об этом сообщили в среду ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

"Информации о пострадавших россиянах нет. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия", - отметили в дипломатическом представительстве.

По данным телеканала NHK, инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно водоизмещением 9,7 тонны перевернулось. Все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна "Амур" водоизмещением 662 тонны, с которым произошло столкновение.

Согласно информации агентства Kyodo, при столкновении погибли три японских рыбака.

Теги
ЯпонияРоссия
Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо
Три японских рыбака погибли
Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо
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