В генконсульстве нет информации о пострадавших россиянах при столкновении судов у Хоккайдо

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Информации о россиянах, пострадавших после столкновения двух судов в Охотском море у северного японского острова Хоккайдо, в настоящее время нет. Об этом сообщили в среду ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

"Информации о пострадавших россиянах нет. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия", - отметили в дипломатическом представительстве.

По данным телеканала NHK, инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно водоизмещением 9,7 тонны перевернулось. Все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна "Амур" водоизмещением 662 тонны, с которым произошло столкновение.

Согласно информации агентства Kyodo, при столкновении погибли три японских рыбака.