СМИ: пострадавших японских рыбаков и тела погибших доставили в порт города Момбецу

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Патрульный корабль Управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу на севере страны двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков, которые находились на борту японского рыболовецкого судна, столкнувшегося в среду с российским в Охотском море. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что до этого пострадавшие и тела погибших были подняты на борт российского судна "Амур" водоизмещением 662 тонны, с которым произошло столкновение.

По данным телеканала NHK, инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно водоизмещением 9,7 тонны перевернулось.