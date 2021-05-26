{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: пострадавших японских рыбаков и тела погибших доставили в порт города Момбецу

В столкновении с российским судном погибли три человека, передает агентство Kyodo

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Патрульный корабль Управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу на севере страны двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков, которые находились на борту японского рыболовецкого судна, столкнувшегося в среду с российским в Охотском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На эту тему

Отмечается, что до этого пострадавшие и тела погибших были подняты на борт российского судна "Амур" водоизмещением 662 тонны, с которым произошло столкновение.

По данным телеканала NHK, инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно водоизмещением 9,7 тонны перевернулось.

Теги
ЯпонияРоссия
С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек из-за приближения циклона
Циклон "Яас" движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и ветер скоростью до 51,3 м/с
Читать полностью