В Приангарье начался новый судебный процесс над "ангарским маньяком"

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Суд в Иркутской области в среду приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении бывшего милиционера, "ангарского маньяка" Михаила Попкова, который ранее был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство, а в 2020 году сознался еще в двух эпизодах.

"На 10:30 (05:30 мск) был назначен судебный процесс. Проходит в закрытом режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ангарского городского суда.

Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Была доказана причастность Попкова, который уволился из органов внутренних дел в 1998 году, к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин.

Первый пожизненный срок "ангарский маньяк" получил в январе 2015 года за 22 убийства. В декабре 2018 года суд приговорил Попкова ко второму пожизненному заключению. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым.

В июле 2020 года Следственный комитет сообщил, что экс-милиционер сознался еще в двух убийствах женщин, совершенных в Ангарске в период с 1995 по 1998 годы. В связи с расследованием новых эпизодов Попков был этапирован в Иркутскую область из Мордовии, где отбывал наказание в Торбеевском центре - колонии для пожизненно осужденных.