{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При взрыве в здании на северо-востоке Китая два человека погибли

Пятеро пострадали

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва в офисном здании в уезде Дуннин городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, взрыв произошел в 07:49 по местному времени (02:49 мск) в офисном здании компании "Хуашэн".

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, машины скорой помощи. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Причины и детали инцидента пока не установлены. Ведется следствие.

Теги
Китай
В Приамурье у продавца изъяли 20 кг икры осетра
Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 4,3 млн рублей
Читать полностью