При взрыве в здании на северо-востоке Китая два человека погибли

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва в офисном здании в уезде Дуннин городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, взрыв произошел в 07:49 по местному времени (02:49 мск) в офисном здании компании "Хуашэн".

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, машины скорой помощи. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Причины и детали инцидента пока не установлены. Ведется следствие.