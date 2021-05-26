Российское судно, столкнувшееся с японским у Хоккайдо, принадлежит сахалинской компании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Российское судно "Амур", которое в среду столкнулось с японским рыболовецким судном у берегов Хоккайдо, принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское".

"Авария случилась сегодня, недавно. Нам еще сложно что-то говорить о повреждениях и прочую информацию, сейчас работаем с инспектирующими органами. Все-таки это зона японская, поэтому сложно что-то говорить сейчас. Куда пойдет дальше судно, сейчас тоже еще не решено", - сообщили ТАСС в компании.

Отвечая на вопрос о состоянии членов экипажа, собеседник агентства сказал, что с ними "вроде, все нормально".

Компания "Амурское" зарегистрирована Южно-Сахалинске. Занимается рыбопромышленным производством: добычей, переработкой, оптово-розничной продажей.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что власти Японии подтвердили смерть трех местных рыбаков в результате столкновения. В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска уточнили, что в результате аварии японское судно перевернулось, люди оказались в воде. По данным телеканала NHK, инцидент произошел в 23 км от побережья острова Хоккайдо, на борту японского судна было пять человек. Все после происшествия доставлены на борт российского судна "Амур".