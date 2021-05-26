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В Токио выясняют обстоятельства столкновения японского и российского рыболовецких судов

К месту происшествия направлены патрульные корабли Японии

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Власти Японии выясняют обстоятельства столкновения японского и российского рыболовецких судов, которое произошло в среду в Охотском море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Управлении безопасности на море Японии.

"Мы изучаем обстоятельства инцидента, к месту столкновения направлены наши патрульные корабли", - подчеркнули в управлении. По его информации, "выжившие рыбаки, которые находились на борту японского судна во время столкновения, были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет".

Инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно перевернулось, трое из пяти находившихся на его борту рыбаков погибли.

Российское судно "Амур", которое столкнулось с японским рыболовецким судном, принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

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ЯпонияРоссияСахалинская область
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