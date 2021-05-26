Рыбак с японского судна утверждает, что оно не двигалось при столкновении в море

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Один из выживших рыбаков с японского рыболовецкого судна, которое перевернулось в результате произошедшего в среду в Охотском море столкновения с российским судном, утверждает, что оно не двигалось во время инцидента. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

"В момент столкновения [японское] судно находилось в работе <...> и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно", - приводит агентство слова рыбака.

Инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японское судно перевернулось, трое из пяти находившихся на его борту рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет.

"Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

Согласно данным посольства РФ в Японии, российский рыболовный траулер после столкновения был направлен в порт города Момбэцу префектуры Хоккайдо на севере Японии.