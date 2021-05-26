Посольство РФ: российский траулер "Амур" был направлен в японский порт после столкновения

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Российский рыболовный траулер "Амур" был направлен в порт города Момбэцу префектуры Хоккайдо на севере Японии после столкновения с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" в Охотском море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице в Facebook посольства России в Японии.

"Со своей стороны посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбэцу, - подчеркивается в заявлении диппредставительства. - В Управлении рыболовства Японии нам подтвердили сообщения СМИ о том, что 26 мая около 6 утра по японскому времени (около 00:00 мск) в Охотском море в 23 км от порта Момбэцу произошло столкновение российского среднего рыболовного траулера "Амур" (порт приписки Невельск) с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8". Японская сторона утверждает, что инцидент имел место в территориальном море Японии".

В посольстве также сообщили, что, "по имеющимся на настоящий момент данным, в результате аварии погибли три японских рыбака". "Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - заявили в диппредставительстве.