В Дагестане дожди размыли дороги в трех населенных пунктах

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Дожди в Хунзахском районе Дагестана размыли внутрисельские дороги в трех населенных пунктах, повреждены три придомовые постройки, сообщили в среду в региональном ГУ МЧС.

"По территории республики прошли осадки в виде дождя, местами мелкого града. В Хунзахском районе в трех населенных пунктах размыты внутрисельские дороги, повреждены три придомовые постройки. Для оказания помощи от МЧС выехала рабочая группа и группа спасателей от Шамильской ПСС (пять человек и одна единица техники)", - сказал представитель ведомства.

По его словам, из-за ливневых дождей с 36-го по 49-й км закрыта республиканская автодорога Буйнакск - Гимры - Чирката. "Заблокированных населенных пунктов нет. Движение осуществляется по маршруту Унцукуль - Ашильта. Плечо объезда составляет 18 км. Аварийно-восстановительные работы запланированы с 09:00 сегодня", - добавили в ГУ МЧС по региону.