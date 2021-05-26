Повышенный класс пожарной опасности действует в 15 населенных пунктах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Теплая и сухая погода привела к повышению класса пожарной опасности в 15 населенных пунктах Камчатки, сообщает краевое Агентство лесного хозяйства.

"IV класс пожарной опасности зафиксирован в Сосновке, Мильково, Пущино и краевой столице, III класс - Ключи, Козыревск, Атласово, Елизово, Начики, Семячик, Долиновка и Тигиль, II класс пожарной опасности - Эссо, Озерная и Палана", - говорится в сообщении.

Пожароопасный период в Камчатском крае открыт 1 мая и продлится до 1 ноября. Ранее в краевом агентстве лесного хозяйства ТАСС сообщили, что в 2020 году на полуострове было зарегистрировано 149 лесных пожаров. За последние пять лет это самый высокий показатель. Несколько раз за пожароопасный сезон власти вводили режим ЧС муниципального масштаба. Особый противопожарный режим уже введен в двух селах крупного муниципального района Камчатки - Мильково и Долиновка.