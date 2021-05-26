В Вологде подросток получил ожоги 70% тела от удара током на крыше поезда

ТАСС, 26 мая. СК возбудил уголовное дело после травмирования 13-летнего подростка ударом током на крыше поезда. Школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70% тела, травмой головы и переломом позвонков, сообщается в среду на официальном сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта") по факту получения электротравмы 13-летним подростком у главного парка железнодорожной станции Вологда-2", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 25 мая 2021 года мальчик со своим знакомым гулял около парка станции Вологда-2, они решили залезть на крышу находившегося на станции поезда. Там ребенок получил сильный удар током и упал на землю между путями. Электрическую вспышку и горящего на земле ребенка заметил помощник машиниста. Он потушил пламя на мальчике и вызвал на место скорую помощь, пояснили ТАСС в следственном управлении.

Подростка поместили в Вологодскую областную клиническую детскую больницу с ожогами 70% тела, травмой головы и переломом позвонков, находится в крайне тяжелом состоянии, говорится в сообщении на сайте ведомства.