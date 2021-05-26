В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,7

БУХАРЕСТ, 26 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на среду в Румынии в 00:30 (совпадает с мск) в сейсмичной зоне Вранча в уезде Бузэу на юго-востоке страны. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка находился на глубине 131 км. Подземный толчок ощущался и в Бухаресте. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Это самое мощное землетрясение в Румынии в этом году.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Это уже четвертый толчок магнитудой больше 4 в этом году Самое сильное землетрясение в 2020 году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января в уезде Вранча на глубине 121 км.