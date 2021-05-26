Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении

ТАСС, 26 мая. Полиция города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщила во вторник полиция в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook.

"Полицейский департамент Гилфорда обладает действующим ордером на арест Брайана Хью Уорнера (также известен как Мэрилин Мэнсон)", - указано в сообщении. Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в этом городе, который прошел 18 августа 2019 года.

По данному обвинению артисту может грозить до одного года тюремного заключения и штраф до $2 тыс. Отдельно отмечается, что нападение не носило сексуальный характер.