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Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении

Артисту может грозить до одного года тюремного заключения и штраф до $2 тыс.

ТАСС, 26 мая. Полиция города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщила во вторник полиция в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook.

"Полицейский департамент Гилфорда обладает действующим ордером на арест Брайана Хью Уорнера (также известен как Мэрилин Мэнсон)", - указано в сообщении. Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в этом городе, который прошел 18 августа 2019 года.

По данному обвинению артисту может грозить до одного года тюремного заключения и штраф до $2 тыс. Отдельно отмечается, что нападение не носило сексуальный характер.

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