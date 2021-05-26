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ДТП с участием Михаила Ефремова

УФСИН опровергло этапирование Ефремова в Москву для следственных мероприятий

Актер находится в исправительной колонии в Белгородской области

ТАСС, 26 мая. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии в Белгородской области, находится в колонии и никуда не был этапирован, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального УФСИН.

В среду в ряде СМИ появилась информация об этапировании Ефремова в Москву для проведения следственных мероприятий по уголовному делу. "Он находится у нас [в Белгородской области], на месте", - сказали в пресс-службе ведомства.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

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